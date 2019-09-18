2019-09-18T11:10:20+03:00
Общество

В Симферополе и пригороде на три дня отключат воду

Перебои в водоснабжении будут с 27 по 30 сентября
Галина КОВАЛЕНКО
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Краны пересохнут на три дня.Краны пересохнут на три дня.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В конце сентября жителей столицы региона и прилегающих населенных пунктов ждут проблемы с водой, которые продлятся три дня.

В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что с 21.30 часов 27 сентября (с 21.30 часов) до 30 сентября (08.00 часов) возникнут перебои с водоснабжением Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Краны пересохнут из-за работ на водопроводе в окрестностях села Приятное Свидание. Причиной реконструкции стало строительство федеральной трассы Таврида.

Где не будет воды:

села - Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5

поселок городского типа - Грэсовский

садовые товарищества - «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Союз», «Изумруд»

Где возникнут перебои с водоснабжением:

села – Залесье, Обрыв

Симферополь - Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, район улиц Кечкеметской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Юго-Западная промзона, Жигулина Роща, Москольцо, железнодорожный вокзал, центр города, Старый город

улица Севастопольская и прилегающие улицы – от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова

микрорайон улиц Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина

Где вода будет по графику: с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21:00 часов

микрорайоны «7-ая гор. Больница», «Залесская», «М. Жукова», «Г. Сталинграда», «Красная Горка», поселок городского типа Аграрное

ИСТОЧНИК KP.RU

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