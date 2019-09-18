2019-09-18T11:31:54+03:00
Общество

Жители Крыма могут оформить биометрический загранпаспорт в МФЦ

Получать услугу можно по талонам электронной очереди
Александра КОРШУНОВА
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Многофункциональные центры есть по всему полуострову. Фото: пресс-служба администрации ГоскомрегистраМногофункциональные центры есть по всему полуострову. Фото: пресс-служба администрации Госкомрегистра
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С 17 сентября крымчане могут получить в МФЦ новую услугу - оформить биометрический загранпаспорт. Для этого жители должны прийти в центр по адресу: улица Мате Залки, 17.

После этого необходимо взять талончик, прием сотрудниками МВД осуществляется каждый вторник с 9.00 до 17.00. Такой режим работы будет действовать до февраля 2020 года.

В будущем предоставлять услугу будут уже сотрудники МФЦ.

- Напоминаем, что государственная пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения, составляет: для лиц не достигших 14-летнего возраста - 2 500 рублей, для лиц старше 14 лет - 5 000 рублей, - сообщили в пресс-службе МФЦ.

Это документ нового образца, который содержит биометрические данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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