2019-09-19T06:52:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 19 сентября: облачно и ветрено

Воздух прогреется до +20 градусов
Надежда ДАЦЮК
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Действует штормовое предупреждениеДействует штормовое предупреждениеФото: "КП" Архив
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В Крыму 19 сентября будет облачно. Столбики термометров покажут до +20 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. На четверг действует штормовое предупреждение.

В Симферополе сегодня до +20 градусов и переменная облачность. Осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер до 20 метров в секунду.

В Севастополе в четверг днем облачно, до +20 градусов, без осадков. Будет дуть северный ветер до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня также небо будет скрыто за тучами. Ветер будет дуть северо-западный до 20 метров в секунду. Днем до +20 градусов.

В Керчи четверг также будет облачным, без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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