В Крыму выставили на продажу два пансионата и остатки госдачи Брежнева

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-19T09:08:29+03:00

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В крыму на сайте торгов появились новые лоты - продается гостиница «Моряк» в Феодосии, санаторий «Пивденный» на мысе Тарханкут и часть комплексов резиденции №1 «Глициния» в поселке Ореанда.

За комплекс «Пивденный» хотят получить минимум 24,4 миллиона рублей. Аукцион по продаже здания гостиницы площадью 2581,7 кв.м состоится 31 октября. Собственник получит все содержимое - постельное белье, холодильники и нежилые прилегающие помещения.

Аукцион по продаже гостиничного комплекса «Моряк» пройдет 25 сентября. Стартовая цена лота 29,9 миллиона рублей. Отель находится рядом с парком «Морсад» по адресу ул. Ленина, 8.

Также продается ряд пляжных домиков, эллингов, бассейн около бывшей госдачи Леонида Брежнева «Глициния». Цена лота - 97,6 миллиона рублей. Пансионат продали в августе текущего года за 1,2 миллиарда рублей.

Госдачу построили в 1955 году, в ней отдыхал Никита Хрущев. Позже ее передали Леониду Брежневу, а в 1997 году преобразовали в пансионат. А при Украине здание передали госуправлению делами президента Украины Виктора Януковича. Когда Крым вошел в состав России в 2014 году, «Глициния» перешла в государственную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU