В Феодосии сгорело 45 гектаров сухой травы
Вечером 18 сентября на территории Феодосийского участкового лесничества вспыхнул пожар. Огонь начал стремительно распространяется, его площадь достала уже 45 гектаров.
На место ЧП немедленно выехали спасатели, сотрудники лесничества и военные.
Пожар удалось ликвидировать ночью уже 19 сентября. Как рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов, в тушении возгорании принимали участие 116 человек и 28 единиц техники.
- Возгорание удалось потушить и не допустить перехода огня на дачные массивы, - добавил министр.
Спасатели настроятельно просят жителей и гостей полуострова соблюдать небходимые меры безопасности:
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- соблюдайте меры предосторожности при использовании пиротехники.
ИСТОЧНИК KP.RU