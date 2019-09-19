2019-09-19T09:33:10+03:00
Общество

В Феодосии сгорело 45 гектаров сухой травы

К счастью, огонь не перекинулся на дачные массивы
Александра КОРШУНОВА
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Жители и гости полуострова, соблюдайте меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РКЖители и гости полуострова, соблюдайте меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Вечером 18 сентября на территории Феодосийского участкового лесничества вспыхнул пожар. Огонь начал стремительно распространяется, его площадь достала уже 45 гектаров.

На место ЧП немедленно выехали спасатели, сотрудники лесничества и военные.

Пожар удалось ликвидировать ночью уже 19 сентября. Как рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов, в тушении возгорании принимали участие 116 человек и 28 единиц техники.

- Возгорание удалось потушить и не допустить перехода огня на дачные массивы, - добавил министр.

Спасатели настроятельно просят жителей и гостей полуострова соблюдать небходимые меры безопасности:

- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;

- соблюдайте меры предосторожности при использовании пиротехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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