В Крыму с высоты шести метров сорвался турист из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-19T11:40:48+03:00

Он упал со скалы

Изменить размер текста: A A

На горе «Меганом» с шестиметровой скалы сорвался мужчина. Самостоятельно встать и обратиться к врачам он не смог. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что пострадавшего обнаружили у подножия урочища «Уч-Куя» в труднодоступном месте.

- Мужчине оказали доврачебную и психологическую помощь. Ему наложили повязки, шину с использованием вакуумного матраца, - уточнили в ведомстве.

С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать 31-летнего туриста из Екатеринбурга.

Его перенесли через гору «Меганом» и передали его сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В МЧС просят туристов, которые отправляются в горы, внимательно изучить меры безопасности. Необходимо тщательно выбирать одежду и обувь, а в списке вещей должны быть: теплые вещи, фонарик и средства для разжигания костра и GPS-навигатор.

ИСТОЧНИК KP.RU