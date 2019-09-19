2019-09-19T11:40:48+03:00
Общество

В Крыму с высоты шести метров сорвался турист из Екатеринбурга

Он упал со скалы
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавшего передали врачам. Фото: пресс-служба МЧС РКПострадавшего передали врачам. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На горе «Меганом» с шестиметровой скалы сорвался мужчина. Самостоятельно встать и обратиться к врачам он не смог. На место происшествия немедленно выехали спасатели.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что пострадавшего обнаружили у подножия урочища «Уч-Куя» в труднодоступном месте.

- Мужчине оказали доврачебную и психологическую помощь. Ему наложили повязки, шину с использованием вакуумного матраца, - уточнили в ведомстве.

С помощью альпинистского снаряжения удалось эвакуировать 31-летнего туриста из Екатеринбурга.

Его перенесли через гору «Меганом» и передали его сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В МЧС просят туристов, которые отправляются в горы, внимательно изучить меры безопасности. Необходимо тщательно выбирать одежду и обувь, а в списке вещей должны быть: теплые вещи, фонарик и средства для разжигания костра и GPS-навигатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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