Мэри Поппинс 2019: «Комсомолка» продлевает фотоконкурс среди лучших воспитателей Крыма

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-19T12:18:04+03:00

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Уважаемые читатели! В связи с повышенным интересом к фотоконкурсу «Мэри Поппинс - 2019», КП-Крым продлевает прием заявок на участие до 26 сентября. Итоги конкурса будут подведены 4 октября.

Хотим заметить, что уже в завтрашнем номере газеты «Комсомольская правда» (от 20.09.209) будут опубликованы анкеты пяти первых претендентов на победу в фотоконкурсе.

Обращаем ваше внимание, что награждение победителей конкурса состоится во вторник, 8 октября в офисе «Комсомольской правды- Крым» по адресу: Симферополь, проспект Кирова/переулок Одесский 19/1. Победители получат дипломы от «КП-Крым» и памятные призы от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на нашем сайте www.crimea.kp.ru

ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА

«РАДУГА» - сеть магазинов канцтоваров

Сайт: http://midikos.com

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ИСТОЧНИК KP.RU