За два года в Крым на новогодние праздники стало ездить больше российских туристов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-19T13:26:39+03:00

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Только недавно начался сентябрь, а туристы уже думают, где бы им хотелось отметить Новый год. Кстати, в 2020 году мы будет отдыхать с 1 по 8 сентября.

Итак, в первую десятку для отдыха в России на новогодние праздники входят:

- Москва (там бы хотели услышать бой курантов 22 процента человек);

- Байкал и Сибирь - 15%;

- Санкт-Петербург - 14%;

- Сочи и курорты Красной Поляны - 12%;

- Казань - 7%;

- Карелия - 6%;

- курорты Крыма - 5%;

- Великий Устюг - 4%.

Далее идут Рязань, курорты Подмосковья, Екатеринбург и курорты Урала.

Если, например, взять данные позапрошлого года, то Крым занимал всего лишь 13-место. Как сообщает Tvill.ru, в республике 2018-й год встретили 113 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU