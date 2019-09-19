За два года в Крым на новогодние праздники стало ездить больше российских туристов
Только недавно начался сентябрь, а туристы уже думают, где бы им хотелось отметить Новый год. Кстати, в 2020 году мы будет отдыхать с 1 по 8 сентября.
Итак, в первую десятку для отдыха в России на новогодние праздники входят:
- Москва (там бы хотели услышать бой курантов 22 процента человек);
- Байкал и Сибирь - 15%;
- Санкт-Петербург - 14%;
- Сочи и курорты Красной Поляны - 12%;
- Казань - 7%;
- Карелия - 6%;
- курорты Крыма - 5%;
- Великий Устюг - 4%.
Далее идут Рязань, курорты Подмосковья, Екатеринбург и курорты Урала.
Если, например, взять данные позапрошлого года, то Крым занимал всего лишь 13-место. Как сообщает Tvill.ru, в республике 2018-й год встретили 113 тысяч туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU