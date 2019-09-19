В Ялте туристы сняли украинский флаг

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-19T13:32:13+03:00

Его заметии гости из Донецкой Народной Республики. Фото: скрин из видео

Он реял рядом с российским

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В Ялте на пирсе у берегов Черного моря туристы сняли украинский флаг. Он развевался рядом с российским триколором.

Как передают «Вести.Крым», это возмутило туристов из Донецкой Народной Республики, которые приехали в Ялту на отдых. Поэтому они и решились на то, чтобы снять символ незалежной.

Женщина рассказала, что заметила флаг на второй день отдыха. Его просто кто-то повесил рядом с российским.

- Для нас это оскорбительно. Под этим флагом по нам градами лупили под аэропортом и в Дебальцевском котле, - поделилась очевидец своими эмоциями.

Напомним, в ноябре блогер прошлась по Крыму с флагом Украины. Таким образом девушка пыталась выяснить, как реагируют жители Симферополя, Бахчисарая и Севастополя на жовто-блакитную накидку

ИСТОЧНИК KP.RU