В Ялте туристы сняли украинский флаг
В Ялте на пирсе у берегов Черного моря туристы сняли украинский флаг. Он развевался рядом с российским триколором.
Как передают «Вести.Крым», это возмутило туристов из Донецкой Народной Республики, которые приехали в Ялту на отдых. Поэтому они и решились на то, чтобы снять символ незалежной.
Женщина рассказала, что заметила флаг на второй день отдыха. Его просто кто-то повесил рядом с российским.
- Для нас это оскорбительно. Под этим флагом по нам градами лупили под аэропортом и в Дебальцевском котле, - поделилась очевидец своими эмоциями.
Напомним, в ноябре блогер прошлась по Крыму с флагом Украины. Таким образом девушка пыталась выяснить, как реагируют жители Симферополя, Бахчисарая и Севастополя на жовто-блакитную накидку
ИСТОЧНИК KP.RU