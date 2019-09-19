Где и когда будет организован подвоз воды для жителей Симферополя и района
Для жителей Симферополя организуют подвоз воды на 28 и 29 сентября. Это связано с проведением строительных работ.
Услугу отключат населению в 21.30 в пятницу, 27 сентября, а включат только в 8 утра 30 сентября.
В связи с этим специальный автотранспорт и будет обеспечивать людей водой.
Где не будет воды:
- села - Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5;
- поселок городского типа - Грэсовский;
- садовые товарищества - «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Союз», «Изумруд».
Где возникнут перебои с водоснабжением:
- села – Залесье, Обрыв;
- Симферополь - Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, район улиц Кечкеметской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Юго-Западная промзона, Жигулина Роща, Москольцо, железнодорожный вокзал, центр города, Старый город;
- улица Севастопольская и прилегающие улицы – от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова;
- микрорайон улиц Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина;
Где вода будет по графику: с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21:00 часов
- микрорайоны «7-ая гор. Больница», «Залесская», «М. Жукова», «Г. Сталинграда», «Красная Горка», поселок городского типа Аграрное.
ИСТОЧНИК KP.RU