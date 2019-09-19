2019-09-19T15:22:06+03:00
Общество

Где и когда будет организован подвоз воды для жителей Симферополя и района

Из-за строительных работ большая часть жителей на несколько дней останется без воды
Александра КОРШУНОВА
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Услугу отключат вечером 27 сентябряУслугу отключат вечером 27 сентябряФото: "КП" Архив
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Для жителей Симферополя организуют подвоз воды на 28 и 29 сентября. Это связано с проведением строительных работ.

Услугу отключат населению в 21.30 в пятницу, 27 сентября, а включат только в 8 утра 30 сентября.

В связи с этим специальный автотранспорт и будет обеспечивать людей водой.

Где не будет воды:

- села - Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5;

- поселок городского типа - Грэсовский;

- садовые товарищества - «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Союз», «Изумруд».

Где возникнут перебои с водоснабжением:

- села – Залесье, Обрыв;

- Симферополь - Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, район улиц Кечкеметской, Лизы Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Юго-Западная промзона, Жигулина Роща, Москольцо, железнодорожный вокзал, центр города, Старый город;

- улица Севастопольская и прилегающие улицы – от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова;

- микрорайон улиц Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина;

Где вода будет по графику: с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21:00 часов

- микрорайоны «7-ая гор. Больница», «Залесская», «М. Жукова», «Г. Сталинграда», «Красная Горка», поселок городского типа Аграрное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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