Украина отправила на металл три крымских корабля
Их вернули незалежной в 2014 году
Танкер "Фастов". Фото: официальный сайт "Украинский милитарный портал"
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На Украине решили утилизировать четыре корабля, три из них до 2014 года находились в Крыму. А после событий «Крымской весны» полуостров передал их незалежной.
- Причиной списания называется срок службы и потеря тактико-технических характеристик, - сообщается на сайте «Украинского милитарного портала».
В этот список вошли: танкер «Фастов», а также два противопожарных - «Евпатория» и «Борщов».
Кстати, большую часть своего времени танкер «Фастов» базировался в Стрелецкой бухте в Севастополе. А после 2014 года он находился в порту Одессы.
ИСТОЧНИК KP.RU