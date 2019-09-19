Украина отправила на металл три крымских корабля

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-19T17:29:06+03:00

Их вернули незалежной в 2014 году

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На Украине решили утилизировать четыре корабля, три из них до 2014 года находились в Крыму. А после событий «Крымской весны» полуостров передал их незалежной.

- Причиной списания называется срок службы и потеря тактико-технических характеристик, - сообщается на сайте «Украинского милитарного портала».

В этот список вошли: танкер «Фастов», а также два противопожарных - «Евпатория» и «Борщов».

Кстати, большую часть своего времени танкер «Фастов» базировался в Стрелецкой бухте в Севастополе. А после 2014 года он находился в порту Одессы.

ИСТОЧНИК KP.RU