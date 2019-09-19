2019-09-19T17:17:06+03:00
Общество

Аксенов рассказал, как главам городов Крыма вернуть свои должности

Чиновникам нужно будет заново пройти конкурс
Александра КОРШУНОВА
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Нужно будет предоставить план развития муниципалитетов. Фото: Facebook Сергея АксеноваНужно будет предоставить план развития муниципалитетов. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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Сергей Аксенов сообщил, что главам городов и районов предстоит снова пройти конкурс, чтобы вернуть свои должности. Чиновники должны будут предоставить план развития жителям муниципалитетов.

Глава Крыма отметил важность того, что конкурсы проходят публично.

- Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде. Убежден, что муниципалитеты возглавят сильные и компетентные руководители, которые с полной отдачей будут работать на благо крымчан, - отметил Аксенов.

Также он пояснил, что сложение полномочий руководителями не носило принудительный характер. Это нужно, чтобы «полностью перезагрузить все органы власти».

Аксенов подчеркнул, что это был жест доброй воли от глав городов и районов.

- Новая пятилетка должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан, - резюмировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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