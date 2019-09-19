2019-09-19T18:21:43+03:00
Общество

Умирающий севастополец дошел до министра здравоохранения РФ

Юрий Воробьев страдает редким заболеванием, приводящим к полному параличу
Галина КОВАЛЕНКО
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Пожилому человеку нужны дорогостоящие медикаменты.Пожилому человеку нужны дорогостоящие медикаменты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Севастополя обратился с письмом к Веронике Скворцовой, министру здравоохранения Российской Федерации.

Инвалид 2-й группы жалуется, что департамент здравоохранения Севастополя не предоставляет ему необходимые лекарства.

Мужчина страдает редким заболеванием, которое грозит ему параличом и смертью.

- Хочу пробить стену равнодушия, - говорит КП-Крым Юрий Воробьев. – Я уже на протяжении многих лет страдаю от болезни, что все о ней знаю. Мне нужно принимать дорогостоящие препараты, на которые предусмотрены средства в региональном бюджете, но мне их не дают.

Тяжелобольной пенсионер огорчен, что в Севастополе не выполняют требования закона о финансировании из регионального медицинского бюджета лечения больных орфанными (редкими) заболеваниями.

- Устал, что меня во всех инстанциях, включая департамент здравоохранения и прокуратуру, отфутболивают, - жалуется мужчина. - Вот и решил обратиться в Москву.

Напомним, что не так давно во дворе севастопольской больницы №4 умерла пожилая женщина, которой отказали в медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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