Умирающий севастополец дошел до министра здравоохранения РФ

СЕГОДНЯ 17:54 2019-09-19T18:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Севастополя обратился с письмом к Веронике Скворцовой, министру здравоохранения Российской Федерации.

Инвалид 2-й группы жалуется, что департамент здравоохранения Севастополя не предоставляет ему необходимые лекарства.

Мужчина страдает редким заболеванием, которое грозит ему параличом и смертью.

- Хочу пробить стену равнодушия, - говорит КП-Крым Юрий Воробьев. – Я уже на протяжении многих лет страдаю от болезни, что все о ней знаю. Мне нужно принимать дорогостоящие препараты, на которые предусмотрены средства в региональном бюджете, но мне их не дают.

Тяжелобольной пенсионер огорчен, что в Севастополе не выполняют требования закона о финансировании из регионального медицинского бюджета лечения больных орфанными (редкими) заболеваниями.

- Устал, что меня во всех инстанциях, включая департамент здравоохранения и прокуратуру, отфутболивают, - жалуется мужчина. - Вот и решил обратиться в Москву.

Напомним, что не так давно во дворе севастопольской больницы №4 умерла пожилая женщина, которой отказали в медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU