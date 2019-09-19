2019-09-19T19:21:18+03:00
Общество

Украинская прокуратура завела уголовное дело после выступления крымчан на совещании ОБСЕ

Расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины
Надежда ДАЦЮК
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Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», расположенная на Украине возбудила уголовное дело после того, как представители полуострова выступили на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины по обращению представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Также в прокуратуре хотят получить правовую оценку законности выезда депутатов из Крыма, получения ими визы для въезда в Евросоюз и включения в состав официальной делегации РФ.

Расследованием уголовного дела будет заниматься Служба Безопасности Украины.

Напомним, крымские журналисты выступили на (ОБСЕ), посвященном выражению мнений, свободе СМИ и информации, несмотря на протесты украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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