Украинская прокуратура завела уголовное дело после выступления крымчан на совещании ОБСЕ
Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», расположенная на Украине возбудила уголовное дело после того, как представители полуострова выступили на Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований Украины по обращению представителя Президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.
Также в прокуратуре хотят получить правовую оценку законности выезда депутатов из Крыма, получения ими визы для въезда в Евросоюз и включения в состав официальной делегации РФ.
Расследованием уголовного дела будет заниматься Служба Безопасности Украины.
Напомним, крымские журналисты выступили на (ОБСЕ), посвященном выражению мнений, свободе СМИ и информации, несмотря на протесты украинской стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU