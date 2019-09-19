2019-09-19T19:32:36+03:00
Общество

В Севастополе льготникам выделят 13 участков земли

Все наделы будет переданы бесплатно
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе определили границы еще 13 земельных участков, которые планируется бесплатно передать гражданам, имеющим право на такую льготу.

- Земельные участки общей площадью 3578 квадратных метров сформированы в районе шоссе Генерала Моргунова, в районе СТ «Икар», а также в районе ТСН «Родник», - сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.

Все наделы вошли в Единый перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан.

Это не первая партия льготных участков в Севастополе, а логичное продолжение процесса, которые был начат раньше.

Пока все участки находятся в чистом поле, но власти обещают подвести к ним подведут свет, воду и остальные коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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