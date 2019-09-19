В Крыму собираются свернуть программу по энергосбережению

СЕГОДНЯ 20:33 2019-09-19T20:35:23+03:00

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В Крыму планируют закрыть программу по энергоэффективности, поскольку она оказалась неэффективной.

- Программа была разработана в Крыму в 2014 году, а принята только через четыре года. Она не реализована практически ни в одном направлении, поэтому на сегодняшний день рассматриваем вопрос ее закрытия, - сообщила начальник управления энергетического комплекса и энергоэффективности Минтопэнерго Крыма Юлия Джигирей во время выступления на Ялтинской энергетической конференции.

По ее словам, за пять лет потенциальные инвесторы подавали заявки, но только единицы дошли до реализации.

Юлия Джигирей отметила, что больше ста предложений касались уличного освещения. Из них в этом году планируется реализовать 21 проект.

- Энергосервисный контракт в Крыму аж целый один, - добавила Джигирей.

ИСТОЧНИК KP.RU