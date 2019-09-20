Ракетный комплекс «Утес» из Севастополя «уничтожил» корабли

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-20T09:41:58+03:00

Береговой комплекс находится в горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря

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Боевые расчеты берегового комплекса «Утес» тренируются уничтожать корабли условного противника. На учениях выполняются электронные ракетные пуски, без реальной стрельбы. Сам ракетный комплекс находится в горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря.

- По замыслу учения личному составу комплекса «Утес» поставлена задача: обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие, - сообщает пресс-служба Черноморского Флота.

Военнослужащие по сигналу боевую готовности развернули средства обнаружения и наблюдения за надводной обстановкой, а также подготовили комплекс к стрельбе.

Затем черноморцы с помощью радиолокационных станций нашли надводные цели, передали данные на командные пункты и произвели электронные ракетные пуски по морским целям.

ИСТОЧНИК KP.RU