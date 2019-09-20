Первый в России морской природный парк предложили создать в Крыму
В Крыму хотят создать морской природный парк. Планируется, что он будет находиться в Каркинитском заливе. Об этом рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова.
Она отметила, что за Бакальской косой есть четыре охраняемых природных территории. И в прошлом году там сделали заповедник «Лебяжьи острова».
- Мне кажется, что уже пришло время создать у берегов Крыма первый на Черном море морской национальный природный парк «Каркинитский», - отметила Мильчакова, пишет Российская газета.
Руководитель отметила, что благодаря парку можно будет объединить в единое целое всю акваторию Каркинитского залива.
СПРАВКА «КП»
Каркиниитский залив - часть Черного моря, между северо-западным берегом Крымского полуострова и берегом материка.
ИСТОЧНИК KP.RU