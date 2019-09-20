2019-09-20T17:22:44+03:00
Общество

Первый в России морской природный парк предложили создать в Крыму

Он может носить название «Каркинитский»
Александра КОРШУНОВА
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Он поможет объединить всю акваторию Каркинитского заливаОн поможет объединить всю акваторию Каркинитского заливаФото: "КП" Архив
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В Крыму хотят создать морской природный парк. Планируется, что он будет находиться в Каркинитском заливе. Об этом рассказала руководитель лаборатории фиторесурсов отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Наталия Мильчакова.

Она отметила, что за Бакальской косой есть четыре охраняемых природных территории. И в прошлом году там сделали заповедник «Лебяжьи острова».

- Мне кажется, что уже пришло время создать у берегов Крыма первый на Черном море морской национальный природный парк «Каркинитский», - отметила Мильчакова, пишет Российская газета.

Руководитель отметила, что благодаря парку можно будет объединить в единое целое всю акваторию Каркинитского залива.

СПРАВКА «КП»

Каркиниитский залив - часть Черного моря, между северо-западным берегом Крымского полуострова и берегом материка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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