В симферопольские школы трудоустроились более 80 выпускников ВУЗов
В школы крымской столицы устроилось на работу более восьмидесяти выпускников высших учебных заведений, сообщает Крымская газета.
Этому способствует рост престижа профессии педагога и материальная поддержка молодых специалистов.
- Меры материальной поддержки молодых педагогов, которые оказываются в Крыму и Симферополе, способствуют обновлению педагогических коллективов. Придя на работу в школу, молодые специалисты будут получать плюс к зарплате ещ 10 тысяч рублей в месяц, - сказала директор Информационно–методического центра Симферополя Анжелика Пулина.
Он отметила, что большая часть молодых специалистов в итоге остается в профессии.
ИСТОЧНИК KP.RU