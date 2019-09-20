В симферопольские школы трудоустроились более 80 выпускников ВУЗов

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-20T19:44:22+03:00

Молодые педагоги в Крыму получают 10 тысяч рублей прибавки к зарплате

Изменить размер текста: A A

В школы крымской столицы устроилось на работу более восьмидесяти выпускников высших учебных заведений, сообщает Крымская газета.

Этому способствует рост престижа профессии педагога и материальная поддержка молодых специалистов.

- Меры материальной поддержки молодых педагогов, которые оказываются в Крыму и Симферополе, способствуют обновлению педагогических коллективов. Придя на работу в школу, молодые специалисты будут получать плюс к зарплате ещ 10 тысяч рублей в месяц, - сказала директор Информационно–методического центра Симферополя Анжелика Пулина.

Он отметила, что большая часть молодых специалистов в итоге остается в профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU