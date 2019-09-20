2019-09-20T17:37:01+03:00
Общество

В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до -2 градусов
Александра КОРШУНОВА
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В случае ЧП звоните по номеру "101"В случае ЧП звоните по номеру "101"Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Утром и ночью 21 и 22 сентября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минут двух градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на местный гидрометцентр.

В ведомстве напомнили номер телефона при чрезвычайных происшествиях – «101»

КАК ПОГОДКА

На выходных в Крыму местами ожидаются дожди, но с прояснениями. Температура воздуха ночью 4…6°, днем 18…20°.

Потепление придет с понедельника – дожди закончатся, а столбики термометров повысятся до +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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