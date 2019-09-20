В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки
Температура воздуха опустится до -2 градусов
В случае ЧП звоните по номеру "101"Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Утром и ночью 21 и 22 сентября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минут двух градусов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на местный гидрометцентр.
В ведомстве напомнили номер телефона при чрезвычайных происшествиях – «101»
КАК ПОГОДКА
На выходных в Крыму местами ожидаются дожди, но с прояснениями. Температура воздуха ночью 4…6°, днем 18…20°.
Потепление придет с понедельника – дожди закончатся, а столбики термометров повысятся до +23 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU