2019-09-20T18:09:16+03:00
Общество

Из-за дорогого подарка феодосийский депутат лишился мандата

Он его не задекларировал
Александра КОРШУНОВА
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Прокуратура следит за такими нарушениями.Прокуратура следит за такими нарушениями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Феодосии депутат городского совета лишился полномочий. А все из-за того, что он не задекларировал дорогой подарок, который получил.

Это является невыполнением антикоррупционного законодательства.

Прокурор города заметил нарушение и внес на рассмотрение горсовета решение о том, чтобы лишить его депутатского мандата.

Но остальные депутаты эту рекомендацию не поддержали.

В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы признать действия горсовета незаконными.

- Судья удовлетворил требования прокурора, действия городского совета депутата признаны незаконными. В настоящее время полномочия последнего прекращены, - сообщили в крымской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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