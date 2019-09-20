Из-за дорогого подарка феодосийский депутат лишился мандата
В Феодосии депутат городского совета лишился полномочий. А все из-за того, что он не задекларировал дорогой подарок, который получил.
Это является невыполнением антикоррупционного законодательства.
Прокурор города заметил нарушение и внес на рассмотрение горсовета решение о том, чтобы лишить его депутатского мандата.
Но остальные депутаты эту рекомендацию не поддержали.
В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы признать действия горсовета незаконными.
- Судья удовлетворил требования прокурора, действия городского совета депутата признаны незаконными. В настоящее время полномочия последнего прекращены, - сообщили в крымской прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU