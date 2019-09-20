2019-09-20T22:12:31+03:00
Общество

Взносы на капремонт в Крыму в 2020 году не вырастут

Его сумма все также составит 6 рублей 16 копеек за квадратный метр
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Крымские тарифы на капитальный ремонт - одни из самых низких по РФКрымские тарифы на капитальный ремонт - одни из самых низких по РФФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Участники заседания Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики приняли решение оставить действующие тарифы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах без изменений.

- Для обеспечения доступности платежа для граждан размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым на 2020 год предлагается оставить в размере 6 рублей 16 копеек за квадратный метр, - предложил замминистра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев.

После небольшого обсуждения данное предложение было принято. В пресс -службе Министерства ЖКХ отметили, что в Крыму минимальный размер взноса на капремонт не менялся с 2016 года, и его сумма на 50 копеек меньше чем в среднем по Российской федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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