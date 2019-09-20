Взносы на капремонт в Крыму в 2020 году не вырастут
Участники заседания Общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики приняли решение оставить действующие тарифы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах без изменений.
- Для обеспечения доступности платежа для граждан размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым на 2020 год предлагается оставить в размере 6 рублей 16 копеек за квадратный метр, - предложил замминистра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев.
После небольшого обсуждения данное предложение было принято. В пресс -службе Министерства ЖКХ отметили, что в Крыму минимальный размер взноса на капремонт не менялся с 2016 года, и его сумма на 50 копеек меньше чем в среднем по Российской федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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