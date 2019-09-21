2019-09-21T10:39:25+03:00
Общество

В Севастополе установят памятник, посвященный окончанию Гражданской войны в России

Предварительно в городе-герое заложен камень на месте будущего монумента
Олег МЫЛЬНИКОВ
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В Севастополе состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента. Фото пресс-службы администрации Севастополя.В Севастополе состоялась торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего монумента. Фото пресс-службы администрации Севастополя.
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Символичный камень заложили на берегу Карантинной бухты. Именно отсюда уходили последние корабли русского имперского флота. Разработкой проекта памятника окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов будет заниматься Российское военно-историческое общество. По словам чиновников, вокруг будущего монумента планируется создать общественное пространство для жителей и гостей города.

- На месте установки памятника возникнет новое общественное пространство без заборов и строек, куда можно будет прийти и подумать об истории, о тех событиях, которые 100 лет назад происходили в нашей стране, и в нашем городе, - рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

На месте будущего памятника будет организовано новое общественное пространство. Фото пресс-службы администрации Севастополя.

На месте будущего памятника будет организовано новое общественное пространство. Фото пресс-службы администрации Севастополя.

Идея создания подобного памятника на мысе Хрустальный активно обсуждалась еще в 2017 году. Проект монумента реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Севастополя. Варианты названия памятника будут обсуждаться со специалистами и общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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