2019-09-21T18:39:45+03:00
Общество

В Крыму намечается массовая замена лифтов

Замена старых подъемников на новые начнется в начале следующей недели
Олег МЫЛЬНИКОВ
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В Крым начало прибывать лифтовое оборудованиеВ Крым начало прибывать лифтовое оборудованиеФото: Олег МЫЛЬНИКОВ
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Первые машины с лифтовым оборудованием начали приходить к складам в селе Перово. В ближайшие дни доставят 36 новеньких лифтов. А остальные - без малого 400 лифтов вместе с оборудованием - фирма-подрядчик привезет в течение октября.

- Работы по замене лифтового оборудования начнутся уже в начале следующей недели, - рассказал генеральный директор НО "Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым" Сергей Ковшиков. - Фондом заключен контракт на замену 379 единиц лифтового оборудования.

Замена лифтов на полуострове обошлась федеральному бюджету в 820 миллионов рублей. До конца года обновят 24 лифта в Алуште, 32 – в Евпатории, 25 – в Керчи, 274 – в Симферополе, 11 – в Ялте и 13 кабин в Ленинском районе.

За счет крымского бюджета НО "Региональный фонд капремонта" дополнительно закупит и заменит еще 62 лифта в Алуште, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, и пгт. Черноморское.

Новое оборудование будет приходить на полуостров до конца октября. Фото пресс-службы НО "Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым".

Новое оборудование будет приходить на полуостров до конца октября. Фото пресс-службы НО "Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым".

ИСТОЧНИК KP.RU

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