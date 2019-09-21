В Крыму намечается массовая замена лифтов

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-21T18:39:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые машины с лифтовым оборудованием начали приходить к складам в селе Перово. В ближайшие дни доставят 36 новеньких лифтов. А остальные - без малого 400 лифтов вместе с оборудованием - фирма-подрядчик привезет в течение октября.

- Работы по замене лифтового оборудования начнутся уже в начале следующей недели, - рассказал генеральный директор НО "Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым" Сергей Ковшиков. - Фондом заключен контракт на замену 379 единиц лифтового оборудования.

Замена лифтов на полуострове обошлась федеральному бюджету в 820 миллионов рублей. До конца года обновят 24 лифта в Алуште, 32 – в Евпатории, 25 – в Керчи, 274 – в Симферополе, 11 – в Ялте и 13 кабин в Ленинском районе.

За счет крымского бюджета НО "Региональный фонд капремонта" дополнительно закупит и заменит еще 62 лифта в Алуште, Красноперекопске, Симферополе, Ялте, и пгт. Черноморское.

Новое оборудование будет приходить на полуостров до конца октября. Фото пресс-службы НО "Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Республики Крым".

ИСТОЧНИК KP.RU