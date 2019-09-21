В Косьмо-Дамиановском мужском монастыре горела крыша
На пульт МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о задымлении чердачного помещения в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре городского округа Алушта.
Пожарный расчет выехал на место. Выяснилось, что на территории монастыря горит кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Есть вероятность, что огонь может перекинуться на лесной массив.
- На месте работают подразделения 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, - сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым. - К ликвидации пожара привлечено 17 человек и 4 единицы техники.
Меньше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU