2019-09-21T19:21:14+03:00
Происшествия

В Косьмо-Дамиановском мужском монастыре горела крыша

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Пожарным понадобилось меньше часа, чтобы ликвидировать пожар в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре. Фото с официального сайта Косьмо-Дамиановского мужского монастыря.Пожарным понадобилось меньше часа, чтобы ликвидировать пожар в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре. Фото с официального сайта Косьмо-Дамиановского мужского монастыря.
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На пульт МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о задымлении чердачного помещения в Косьмо-Дамиановском мужском монастыре городского округа Алушта.

Пожарный расчет выехал на место. Выяснилось, что на территории монастыря горит кровля одноэтажного здания с мансардой. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Есть вероятность, что огонь может перекинуться на лесной массив.

- На месте работают подразделения 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, - сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым. - К ликвидации пожара привлечено 17 человек и 4 единицы техники.

Меньше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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