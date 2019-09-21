2019-09-21T20:56:46+03:00
Общество

В Севастополе 21 сентября для прохождения велоколонны перекрывают центральные улицы

Центральные городские магистрали закрывают с 21.00
Олег МЫЛЬНИКОВ
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21 сентября на площади Нахимова пройдёт пятый ежегодный фестиваль «ВелоНочь». Фото пресс-службы администрации Севастополя.21 сентября на площади Нахимова пройдёт пятый ежегодный фестиваль «ВелоНочь». Фото пресс-службы администрации Севастополя.
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Сегодня в Севастополе стартует пятый ежегодный фестиваль «ВелоНочь». В 21.00 будет объявлен масстарт и колонна пройдет по центральным улицам и площадям города. Движение в это время перекроют для всех видов транспорта.

Маршрут велосипедистов стартует от площади Нахимова. Колонна проедет через площадь Лазарева по Большой Морской до площади Ушакова. Далее велосипедисты проедут по улице Гоголя и по проспекту Генерала Острякова до ТЦ «Океан». Затем по улицам Маршала Бирюзова, Николая Музыки, 4-й Бастионной велосипедисты вернутся к площади Ушакова и улице Ленина.

Сразу после массового заезда все временные ограничения будут сняты.

Кстати, администрация города продлила работу троллейбусов. До часа ночи часов будут ходить троллейбусы:

- № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»;

- № 9 «Проспект Победы – центральное кольцо города»;

- № 10 «Бухта Камышовая – депо 1 – центральное кольцо города»;

- № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города».

ИСТОЧНИК KP.RU

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