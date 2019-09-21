В Севастополе 21 сентября для прохождения велоколонны перекрывают центральные улицы
Сегодня в Севастополе стартует пятый ежегодный фестиваль «ВелоНочь». В 21.00 будет объявлен масстарт и колонна пройдет по центральным улицам и площадям города. Движение в это время перекроют для всех видов транспорта.
Маршрут велосипедистов стартует от площади Нахимова. Колонна проедет через площадь Лазарева по Большой Морской до площади Ушакова. Далее велосипедисты проедут по улице Гоголя и по проспекту Генерала Острякова до ТЦ «Океан». Затем по улицам Маршала Бирюзова, Николая Музыки, 4-й Бастионной велосипедисты вернутся к площади Ушакова и улице Ленина.
Сразу после массового заезда все временные ограничения будут сняты.
Кстати, администрация города продлила работу троллейбусов. До часа ночи часов будут ходить троллейбусы:
- № 7 «ул. Горпищенко – центральное кольцо города»;
- № 9 «Проспект Победы – центральное кольцо города»;
- № 10 «Бухта Камышовая – депо 1 – центральное кольцо города»;
- № 12 «5-ый км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города».
ИСТОЧНИК KP.RU