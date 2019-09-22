Погода в Крыму на 22 сентября: без осадков и тепло до +21
22 сентября, воскресенье, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 19…21º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.
В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
ИСТОЧНИК KP.RU