2019-09-22T08:43:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 22 сентября: без осадков и тепло до +21

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Температура воды в Черном море 19..21°.Температура воды в Черном море 19..21°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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22 сентября, воскресенье, на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 19…21º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 17 м/с. Температура воздуха днем 19…21°.

В Керчи облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем юго-западный 15-17 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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