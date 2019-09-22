В Крыму напротив дельфинария нашли авиабомбу на 250 кило

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-22T09:42:30+03:00

Пиротехники успешно справились с задачей. Фото:ГУ МЧС России по РК.

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В окрестностях Феодосии, в районе села Береговое, найдена 250-килограммовая фугасная авиабомба (ФАБ-250).

- Боеприпас обнаружен на глубине 2,5 метров, на расстоянии 10 метров от берега, напротив дельфинария «Немо», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Так же крымские спасатели в Азовском море в бухте Булганак, Ленинского района, под 2-х метровым слоем воды нашли две осколочные авиабомбы по 10 килограммов.

- Весь взрывоопасный груз успешно уничтожен с соблюдением всех мер безопасности. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, - отметил начальник ГУ МЧС России по РК Александр Еремеев.

Всего в 2019 году крымскими пиротехниками обезврежено 18161 взрывоопасных предметов, как на земле, так и в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU