В Крыму напротив дельфинария нашли авиабомбу на 250 кило
В окрестностях Феодосии, в районе села Береговое, найдена 250-килограммовая фугасная авиабомба (ФАБ-250).
- Боеприпас обнаружен на глубине 2,5 метров, на расстоянии 10 метров от берега, напротив дельфинария «Немо», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Так же крымские спасатели в Азовском море в бухте Булганак, Ленинского района, под 2-х метровым слоем воды нашли две осколочные авиабомбы по 10 килограммов.
- Весь взрывоопасный груз успешно уничтожен с соблюдением всех мер безопасности. После подрыва проведено повторное погружение водолазов для обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, - отметил начальник ГУ МЧС России по РК Александр Еремеев.
Всего в 2019 году крымскими пиротехниками обезврежено 18161 взрывоопасных предметов, как на земле, так и в воде.
ИСТОЧНИК KP.RU