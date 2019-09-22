2019-09-22T11:05:29+03:00
Происшествия

Появились фото ДТП в Севастополе: Мерседес приземлился во двор многоэтажки

Авария произошла рано утром [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Авто едва не врезалось в дом. Фото: Екатерина Фалина/ Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VKАвто едва не врезалось в дом. Фото: Екатерина Фалина/ Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VK
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В Севастополе случилось серьезное ДТП. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.

Все случилось рано утром. Фото: Надя Чернецкая/Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VK

Все случилось рано утром. Фото: Надя Чернецкая/Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VK

Иномарка сильно пострадала в ДТП, Фото: Надя Чернецкая/Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VK

Иномарка сильно пострадала в ДТП, Фото: Надя Чернецкая/Автопартнер/Крым | ДТП ДПС/VK

В комментариях появились и подробности ДТП: - В иномарке две девушки с переломами, у водителя царапина, а второй парень, который вылетел с машины и был увезена первым каретой «Скорой помощи», судя по слезам родителей, видимо не выжил. Соболезную близким. Дай Бог, и девчонкам силы, чтобы выздороветь.

Другие же отмечают, что автомобиль относительно удачно приземлился на землю, а не ударился об стену многоэтажки, иначе последствия были еще трагичнее и масштабнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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