В Крыму прошли учения с участием 3000 военнослужащих ЧФ

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-22T13:06:54+03:00

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На Крымском полуострове состоялись масштабные тактические учения.

- Порядка 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения ЧФ.

Черноморцы-морпехи под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на пустынный участок морского побережья. После того, как они сошли с палубы большего десантного корабля «Орск», то сразу же вступили в бой за высадку десанта. Затем заняли прибрежный участок и смогли выдвинуться вглубь позиций «недруга».

В масштабных учения в общей сложности задействовали экипажи 12 военных кораблей, среди которых моряки фрегата «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Мираж», большого десантного корабля «Орск» и морских тральщиков.

На полигоне было порядка 300 единиц военной и спецтехники, в том числе противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», бронетранспортеры и около 30 самолетов и вертолетов морской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU