2019-09-22T13:06:54+03:00
Общество

В Крыму прошли учения с участием 3000 военнослужащих ЧФ

Черноморцы тренировались на полигоне Опук
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Фрегат «Адмирал Эссен» принимает участие в масштабных учениях.Фрегат «Адмирал Эссен» принимает участие в масштабных учениях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

На Крымском полуострове состоялись масштабные тактические учения.

- Порядка 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения ЧФ.

Черноморцы-морпехи под прикрытием армейской авиации Южного военного округа высадились на пустынный участок морского побережья. После того, как они сошли с палубы большего десантного корабля «Орск», то сразу же вступили в бой за высадку десанта. Затем заняли прибрежный участок и смогли выдвинуться вглубь позиций «недруга».

В масштабных учения в общей сложности задействовали экипажи 12 военных кораблей, среди которых моряки фрегата «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек», «Мираж», большого десантного корабля «Орск» и морских тральщиков.

На полигоне было порядка 300 единиц военной и спецтехники, в том числе противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», бронетранспортеры и около 30 самолетов и вертолетов морской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День герба и флага Республики Крым 2019: спортивные турниры, раздача сувениров и водружение флага на Ай-Петри
Появились фото ДТП в Севастополе: Мерседес едва не "влетел" в окно квартиры
В Крыму напротив дельфинария нашли авиабомбу на 250 кило
Погода в Крыму на 22 сентября: без осадков и тепло до +21
В Севастополе 21 сентября для прохождения велоколонны перекрывают центральные улицы
В Косьмо-Дамиановском мужском монастыре горела крыша
Крымский боксер Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу
В Крыму намечается массовая замена лифтов
Крымский боксер Глеб Бакши подерется за золото
Затеяли ремонт: Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Варвары уничтожают популяцию хамсы в Черном море
В Севастополе установят памятник, посвященный окончанию Гражданской войны в России
На улице Александра Невского в Симферополе завершается первый этап работ
Взносы на капремонт в Крыму в 2020 году не вырастут
В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино
В Севастополе накажут подрядчика, сорвавшего реконструкцию парка Победы