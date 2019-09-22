День герба и флага Республики Крым 2019: спортивные турниры и водружение флага на Ай-Петри
На Крымском полуострове пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.
- Для крымчан и гостей полуострова подготовлены спортивные турниры, - сообщает пресс-служба Мининформ РК.
В библиотеках Республики Крым можно будет познакомиться с экспозициями печатных изданий, фотовыставками, книгами по истории края. В Домах культуры и театрах пройдут концерты и театрализованные программы.
Во всех школах и других образовательных учреждениях региона намечено проведение торжественных линеек, классных часов и уроков патриотизма.
В столице региона гости и жители Симферополя получат в дар сувениры: флажки и ленты в цветах Государственного Флага Республики Крым. Стать обладателем символов Республики Крым можно будет, если прийти в центр города на перекресток улиц Карла Маркса и Пушкина.
Кульминацией праздника, по доброй традиции, станет водружение Государственного флага Республики Крым на вершине Ай-Петри.
ИСТОЧНИК KP.RU