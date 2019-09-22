2019-09-22T13:57:44+03:00
Общество

День герба и флага Республики Крым 2019: спортивные турниры и водружение флага на Ай-Петри

В 2019 году Республика Крым отпразднует День герба и флага 24 сентября
Галина КОВАЛЕНКО
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Флага водрузят на одну из вершин Ай-Петри. Фото: пресс-служба МЧС РКФлага водрузят на одну из вершин Ай-Петри. Фото: пресс-служба МЧС РК
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На Крымском полуострове пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

- Для крымчан и гостей полуострова подготовлены спортивные турниры, - сообщает пресс-служба Мининформ РК.

В библиотеках Республики Крым можно будет познакомиться с экспозициями печатных изданий, фотовыставками, книгами по истории края. В Домах культуры и театрах пройдут концерты и театрализованные программы.

Во всех школах и других образовательных учреждениях региона намечено проведение торжественных линеек, классных часов и уроков патриотизма.

В столице региона гости и жители Симферополя получат в дар сувениры: флажки и ленты в цветах Государственного Флага Республики Крым. Стать обладателем символов Республики Крым можно будет, если прийти в центр города на перекресток улиц Карла Маркса и Пушкина.

Кульминацией праздника, по доброй традиции, станет водружение Государственного флага Республики Крым на вершине Ай-Петри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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