2019-09-22T16:48:21+03:00
Общество

Крымское МЧС: За неделю спасли 33 человека

На воде не удалось сохранить жизни 3 отдыхающим
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
МЧС оказывает помощь на воде.МЧС оказывает помощь на воде.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В МЧС РК подытожили работу за прошедшую неделю: 33 человек удалось спасти, трое же погибли.

В общей сложности сотрудники чрезвычайного ведомства за последние семь дней 14 раз участвовали в ликвидации последствий аварий на дорогах: спасено 17 человек, обошлось без жертв.

На полуострове дает о себе знать и "красный петух", то есть пожары в регионе, к сожалению, случаются довольно часто.

- Ликвидировали 218 возгораний, среди которых 10 лесных пожаров, - сообщает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В горно-лесной зоне было проведено восемь поисково-спасательных операций, в результате которых вызволили из беды 15 человек.

На воде случилось пять чрезвычайных происшествий: одного отдыхающего удалось спасти, но погибло 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе 23 сентября частично отключат свет на 5 улицах
День герба и флага Республики Крым 2019: спортивные турниры и водружение флага на Ай-Петри
В Крыму прошли учения с участием 3000 военнослужащих ЧФ
Появились фото ДТП в Севастополе: Мерседес едва не "влетел" в окно квартиры
В Крыму напротив дельфинария нашли авиабомбу на 250 кило
Погода в Крыму на 22 сентября: без осадков и тепло до +21
В Севастополе 21 сентября для прохождения велоколонны перекрывают центральные улицы
В Косьмо-Дамиановском мужском монастыре горела крыша
Крымский боксер Глеб Бакши стал чемпионом мира по боксу
В Крыму намечается массовая замена лифтов
Крымский боксер Глеб Бакши подерется за золото
Затеяли ремонт: Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Варвары уничтожают популяцию хамсы в Черном море
В Севастополе установят памятник, посвященный окончанию Гражданской войны в России
На улице Александра Невского в Симферополе завершается первый этап работ
Взносы на капремонт в Крыму в 2020 году не вырастут
В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино
В Севастополе накажут подрядчика, сорвавшего реконструкцию парка Победы