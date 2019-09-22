Крымское МЧС: За неделю спасли 33 человека

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-22T16:48:21+03:00

На воде не удалось сохранить жизни 3 отдыхающим

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В МЧС РК подытожили работу за прошедшую неделю: 33 человек удалось спасти, трое же погибли.

В общей сложности сотрудники чрезвычайного ведомства за последние семь дней 14 раз участвовали в ликвидации последствий аварий на дорогах: спасено 17 человек, обошлось без жертв.

На полуострове дает о себе знать и "красный петух", то есть пожары в регионе, к сожалению, случаются довольно часто.

- Ликвидировали 218 возгораний, среди которых 10 лесных пожаров, - сообщает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В горно-лесной зоне было проведено восемь поисково-спасательных операций, в результате которых вызволили из беды 15 человек.

На воде случилось пять чрезвычайных происшествий: одного отдыхающего удалось спасти, но погибло 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU