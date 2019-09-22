2019-09-22T18:32:59+03:00
Общество

В соцсети появилось видео с «окровавленным» мужчиной

На съемках «Гардемарины-4» в Севастополе здоровых актеров гримируют под смертельно раненых [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Актер выглядит ужасно. Фото: кадр видеоАктер выглядит ужасно. Фото: кадр видео
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В соцсети появилось видео, где в кадре лицо и шею здорового, на первый взгляд, мужчины щедро обмазывают густой красной массой. Зрелище не для слабонервных!

Гардемарины-4 в Крыму: Как из актеров делают раненых и неживых .Видео Фильм "Гардемарины-IV"

- Кровь! А-а-а! – слышится женский голос, который тут же участливо спрашивает у жертвы. - Как впечатление?!

Тяжелораненый мужчина очень даже оптимистично улыбается, показывая всем видом, что процедура не лишена приятности.

- Наши гримеры творят чудеса, - таким комментарием сопровождает короткий ролик известный кинорежиссер Светлана Дружинина. - Волшебный процесс создания грима и ужасающе прекрасный результат!

На Крымском полуострове идет съемка продолжения знаменитого фильма «Гардемарины, вперед!».

На сегодняшний день киногруппа ленты «Гардемарины-4» работает в Севастополе, где снимаются морские сцены: то секси-девушка в мокрой рубахе мелькнет в кадре, то парнишки вместе с курами в воде барахтаются. Жизнь на экране, то есть на киноплощадке, бьет ключом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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