Крымские пограничники нашли у граждан Украины 2 револьвера и патроны

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-23T09:33:49+03:00

Оружие нельзя провозить через границу. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК

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Крымские пограничники за одни сутки пресекли две попытки провоза оружия на полуостров. Револьверы нашли при осмотре автомобилей в пункте пропуска «Армянск».

- В первом случае пистолет марки «Сафари» 420 находился в одной из полостей салона автомобиля, во втором – пистолет «Сталкер» и семь патронов к нему обнаружены в сумке среди багажа, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Хотя оружие предназначено для любительской и тренировочной стрельбы, но по закону его нельзя провозить на территории страны.

Чуть раньше в пункте пропуска «Джанкой» пограничники, осматривая «Мерседес» гражданина Украины нашли 32 оружейных патрона, а также несколько десятков гильз и капсюлей.

Все оружие и боеприпасы изъяты для экспертизы, по итогам которой и будет принято решение о штрафе их хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU