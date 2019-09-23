Появилось видео задержания вымогателей в Крыму
На Крымском полуострове разоблачили преступную группировку, которая занималась вымогательством.
Граждане России 28 и 27 лет на протяжении нескольких недель «выбивали» с военнослужащего 50 тысяч рублей. Они угрожали своей жертве физической расправой.
В Крыму задержали вымогателей.Видео: пресс-служба УФСБ России по РК и г. Севастополю! другой источник
- Члены преступной группы задержаны с поличным при получении денежных средств от военнослужащего, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
На подозреваемых завели уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. По п. «а», «в» ч.2 ст. 163 Уголовного Кодекса РФ им грозит до 7 лет лишения свободы.
- Решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU