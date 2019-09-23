Почти половина крымчан провела летний отпуск на полуострове
За рубежом отдохнуло только 5% жителей полуострова
Крымчане предпочитают отдыхать домаФото: Анна САДОВНИКОВА
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Неформальный опрос в социальной сети "Фотострана" показал, что 48% крымчан провели летний отпуск не выезжая с полуострова.Причины были совершенно разные.
Так например, 23% опрошенных провели отпуск на даче, занимаясь садами и огородами.
Некоторые не сумели найти компании для поездки куда - либо, или решили сэкономить средства и провели отпуск у себя дома.
Еще 18% крымчан провели летние деньки загорая на пляжах Черного и Азовского морей.
А вот на отдых за рубеж, согласно опросу, выезжало только 5% жителей полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU