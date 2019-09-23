В Симферополе прошла выставка кошек

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-23T12:00:51+03:00

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В Симферополе собрались любители усатых и хвостатых: торгово-развлекательный центр FM принял участников осенней выставки кошек - RUI CAT SHOW. Гостей и жителей Симферополя красотой и изяществом своих породистых Мурок и Барсиков побаловали и порадовали 60 участников.

- Какая кошка больше всего понравилась?! Сразу так и не сказать – я же просто всех животных люблю, а тут столько кошек и все такие красивые, - поделилась с КП Дина Белова, фотограф-анималист. – Сложно отдать кому-либо предпочтение. Все красивы, все хороши.

Действительно, каждая порода по-своему замечательна. Одним по душе пушистые создания, другие же отдают предпочтение безволосым животным, а третьи и вовсе рады бездомной кошке, которая случайно прибилась к порогу дома.

Остается только отметить, что осенняя выставка прошла в рамках XXlII Открытого Чемпионата и IV Чемпионата породистых кошек Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU