В Симферополе проводится акция «Семейное дерево»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-23T12:09:51+03:00

Для посадки отвели землю у центрального входа. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Под саженцы отвели участок в Детском парке

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В Детском парке Симферополя объявили акцию «Семейное дерево».

- К нам обращаются симферопольцы, которые хотели сделать подарок, показывающий их любовь к Детскому парку крымской столицы, - сообщил Антон Якулевич, директор парка.

Причем большинство патриотов хотят посадить дерево. Администрация парка услышала народный глас и решила, а почему бы и нет?!

Осень – это отличное время для посадки растений. Вот и нашли и территорию для проведения акции «Семейное дерево» – сразу у центрального входа в Детский парк.

Почин уже сделан – степенная супружеская чета жителей Симферополя вместе с внуками посадила грецкий орех. Дерево будет расти неподалеку от памятника святым Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителям семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU