В Симферополе проводится акция «Семейное дерево»
В Детском парке Симферополя объявили акцию «Семейное дерево».
- К нам обращаются симферопольцы, которые хотели сделать подарок, показывающий их любовь к Детскому парку крымской столицы, - сообщил Антон Якулевич, директор парка.
Причем большинство патриотов хотят посадить дерево. Администрация парка услышала народный глас и решила, а почему бы и нет?!
Осень – это отличное время для посадки растений. Вот и нашли и территорию для проведения акции «Семейное дерево» – сразу у центрального входа в Детский парк.
Почин уже сделан – степенная супружеская чета жителей Симферополя вместе с внуками посадила грецкий орех. Дерево будет расти неподалеку от памятника святым Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителям семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU