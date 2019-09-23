2019-09-23T12:37:43+03:00
Звезды

В Крыму откроют десятки новых кинотеатров

Об этом заявил глава Минкульта России
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Владимир Мединский пообещал помочь открыть в Крыму новые кинотеатрыВладимир Мединский пообещал помочь открыть в Крыму новые кинотеатрыФото: Архив "КП"
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Перед открытием ялтинского кинофестиваля "Евразийский мост" глава минкульта РФ Владимир Мединский пообещал, что поможет Крыму открыть десятки новых кинотеатров.

Он уточнил, что надеется на присоединение Крыма к программе кинофикации малых городов России.

- Если Крым в программу включится - мы это поддержим, - пообещал Мединский. - Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино, - цитирует его ТАСС.

Министр сообщил что надеется на возрождение Ялтинской киностудии и крымский кинематограф в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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