В Крыму откроют десятки новых кинотеатров
Об этом заявил глава Минкульта России
Владимир Мединский пообещал помочь открыть в Крыму новые кинотеатрыФото: Архив "КП"
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Перед открытием ялтинского кинофестиваля "Евразийский мост" глава минкульта РФ Владимир Мединский пообещал, что поможет Крыму открыть десятки новых кинотеатров.
Он уточнил, что надеется на присоединение Крыма к программе кинофикации малых городов России.
- Если Крым в программу включится - мы это поддержим, - пообещал Мединский. - Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино, - цитирует его ТАСС.
Министр сообщил что надеется на возрождение Ялтинской киностудии и крымский кинематограф в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU