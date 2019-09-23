2019-09-23T13:01:46+03:00
Общество

В Симферополе избран глава городского совета

Председателем вновь стал Виктор Агеев
Никита ПОЛЬКО
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Виктор Агеев снова избран председателем симферопольского горсовета. Он занимает эту должность с 2014 года. Однако еще с 2010 год Агеев был городским головой Симферополя. Выборы председателя горсовета столицы Крыма прошли на первой сессии городского парламента второго созыва. В голосовании, которое проходило тайно, приняли участие 37 из 38 депутатов.

За кандидатуру Агеева проголосовали 35 нардепов, голосов против не было. За кандидатуру еще одного претендента, Василия Саенко от КПРФ, проголосовало 2 депутата.

После заседания горсовета Виктор Агеев сообщил, что 30 сентября будет объявлен конкурс на замещение должности главы администрации столицы. Но перед этим депутаты должны будут согласовать сложение полномочий действующего главы города Натальи Маленко.

Ранее на пост главы Крыма бал переизбран Сергей Аксенов, а незадолго до этого крымский парламент снова возглавил Владимир Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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