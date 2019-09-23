В Севастополе лже-медсестра украла у пенсионерок на 237 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-23T14:02:06+03:00

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В Севастополе поймали подозреваемую в кражах 237 тысяч рублей у двух пожилых женщин.

- 36-летняя жительница Ставропольского края под видом медработника приходила к пенсионеркам, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Пожилые люди доверчиво открывали двери, а гостья, выбрав удобный момент, находила их денежные сбережения, и положив "добычу" в свою сумку, спокойно покидала жилье. Таким образом подозреваемая у 82-летней горожанки похитила 230 000 рублей, а у 88-летней – 7000 рублей.

На молодую женщину, которая приехала из другого региона, в Севастополе завели уголовное дело за кражу. По ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса России лже-медсестре грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU