В Алуште пройдет День милосердия «Белый цветок»
В эту субботу, 28 сентября, на Южном берегу Крыма, в Алуште состоится День благотворительности и милосердия. Праздник, который называется «Белый цветок», пройдет на набережной в районе Ротонды.
Все неравнодушные могут принести свои авторские изделия для благотворительной продажи в палатку с надписью «Добрый Крым». Деньги, которые будут собраны на мероприятии пойдут:
- на покупку авиабилетов детям (и их сопровождающим) нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи
- на создание «Крымского детского хосписа».
Полная программа Дня благотворительности и милосердия «Белый цветок»
12.00 - молебен и освящение ярмарки
12.00 - 18.00 - ярмарочные ряды, мастер-классы, концерт
16.00 – чествование и награждение победителей конкурса «Лучший костюм начала ХХ века»
17.00 – театрализованная постановка «Царская семья»
18.00 – итоги акции «Белый цветок»
18.10 – выступление группы «Петропавловска песня» из Симферополя
ИСТОЧНИК KP.RU