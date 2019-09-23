В Алуште пройдет День милосердия «Белый цветок»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-23T15:07:56+03:00

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В эту субботу, 28 сентября, на Южном берегу Крыма, в Алуште состоится День благотворительности и милосердия. Праздник, который называется «Белый цветок», пройдет на набережной в районе Ротонды.

Все неравнодушные могут принести свои авторские изделия для благотворительной продажи в палатку с надписью «Добрый Крым». Деньги, которые будут собраны на мероприятии пойдут:

- на покупку авиабилетов детям (и их сопровождающим) нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи

- на создание «Крымского детского хосписа».

Полная программа Дня благотворительности и милосердия «Белый цветок»

12.00 - молебен и освящение ярмарки

12.00 - 18.00 - ярмарочные ряды, мастер-классы, концерт

16.00 – чествование и награждение победителей конкурса «Лучший костюм начала ХХ века»

17.00 – театрализованная постановка «Царская семья»

18.00 – итоги акции «Белый цветок»

18.10 – выступление группы «Петропавловска песня» из Симферополя

ИСТОЧНИК KP.RU