В Крыму с 1 октября подорожают почтовые услуги

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-23T16:05:15+03:00

За отправку письма нужно будет отдать больше денег. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Крыму с 1 октября грядет новое повышение цен, которое коснется почтовых услуг.

На сайте ФГУП «Почта Крыма» появилась информация о подорожании расценок.

- Изменяется тариф на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции, предоставляемую ФГУП «Почта Крыма», - сообщает ведомство.

Теперь за простое письмо весом до 20 грамм, которое отправляется в пределах Крымского полуострова, включая Севастополь, нужно отдать (включая налог на добавленную стоимость) 25.20 рублей. Если же послание идет в один из регионов Российской Федерации, за пределы Крыма и Севастополя, то уже 27.60 рубля.

Более полную и детальную информацию, если есть на то желание и нужда, можно узнать на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU