В Крыму с 1 октября подорожают почтовые услуги
В Крыму с 1 октября грядет новое повышение цен, которое коснется почтовых услуг.
На сайте ФГУП «Почта Крыма» появилась информация о подорожании расценок.
- Изменяется тариф на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции, предоставляемую ФГУП «Почта Крыма», - сообщает ведомство.
Теперь за простое письмо весом до 20 грамм, которое отправляется в пределах Крымского полуострова, включая Севастополь, нужно отдать (включая налог на добавленную стоимость) 25.20 рублей. Если же послание идет в один из регионов Российской Федерации, за пределы Крыма и Севастополя, то уже 27.60 рубля.
Более полную и детальную информацию, если есть на то желание и нужда, можно узнать на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU