В Симферополе ремонт ливневки остановил движение на Ракетной
С 23 сентября, в столице Республики Крым частично приостановили движение общественного и личного транспорта на улице Ракетной, где идет реконструкция ливневой канализации.
- Ограничен проезд транспортных средств с 23 сентября по 15 октября по улице Ракетной, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
Дорожный знак, запрещающий движение транспорта, повесили на участке от дома номер 17 по улице Ракетная до улицы Ларионова.
Напоминаем, что сегодня, в ночь с 23 на 24 сентября, в центре Симферополя из-за реконструкции улицы Александра Невского будет закрыт для движения участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого
ИСТОЧНИК KP.RU