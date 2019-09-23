2019-09-23T16:50:58+03:00
Общество

В Симферополе ремонт ливневки остановил движение на Ракетной

Ограничение продлится с 23 сентября по 15 октября
Галина КОВАЛЕНКО
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Ливневка в Симферополе требует особого внимания.Ливневка в Симферополе требует особого внимания.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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С 23 сентября, в столице Республики Крым частично приостановили движение общественного и личного транспорта на улице Ракетной, где идет реконструкция ливневой канализации.

- Ограничен проезд транспортных средств с 23 сентября по 15 октября по улице Ракетной, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Дорожный знак, запрещающий движение транспорта, повесили на участке от дома номер 17 по улице Ракетная до улицы Ларионова.

Напоминаем, что сегодня, в ночь с 23 на 24 сентября, в центре Симферополя из-за реконструкции улицы Александра Невского будет закрыт для движения участок дороги от Суворовского спуска до улицы Толстого

ИСТОЧНИК KP.RU

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