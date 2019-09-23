Ремонт продолжается: новая схема движения общественного транспорта на улице Александра Невского

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-23T17:39:04+03:00

Улица Александра Невского была перекрыта на ремонт в конце августа Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

Началась вторая стадия работ на одной из центральных дорог Симферополя

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Схема движения общественного транспорта по улице Александра Невского вновь изменилась в связи со второй стадией ремонта, сообщают в пресс -службе администрации Симферополя. С 24 сентября будет перекрыт участок от Суворовского спуска до улицы Толстого.

Из - за этого маршруты № 25, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 99 в сторону железнодорожного вокзала будут ехать по улице Гоголя. А маршруты №12-Б, 49, 62, и 98 пустят по улице Маяковского.

Обратно, от вокзала в центр, по улице Павленко и Маяковского будут следовать маршруты № 12-А, 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 98, 99.

Официальная схема движения общественного транспорта на время 2 этапа ремонта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

- Обращаем внимание горожан на то, что автобусы будут курсировать в прямом и обратном направлении через центр, по проспекту Кирова, с обязательным разворотом на площади Советской, - отметили в пресс -службе администрации.

Напомним, улица Александра Невского будет закрыта на ремонт как минимум до середины октября.В связи с этим возросла транспортная нагрузка на все прилегающие улицы. Следует учитывать это при построении маршрутов через центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU