2019-09-23T17:39:04+03:00
Общество

Ремонт продолжается: новая схема движения общественного транспорта на улице Александра Невского

Началась вторая стадия работ на одной из центральных дорог Симферополя
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Улица Александра Невского была перекрыта на ремонт в конце августаУлица Александра Невского была перекрыта на ремонт в конце августаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
Изменить размер текста:

Схема движения общественного транспорта по улице Александра Невского вновь изменилась в связи со второй стадией ремонта, сообщают в пресс -службе администрации Симферополя. С 24 сентября будет перекрыт участок от Суворовского спуска до улицы Толстого.

Из - за этого маршруты № 25, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 99 в сторону железнодорожного вокзала будут ехать по улице Гоголя. А маршруты №12-Б, 49, 62, и 98 пустят по улице Маяковского.

Обратно, от вокзала в центр, по улице Павленко и Маяковского будут следовать маршруты № 12-А, 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 94 (112), 98, 99.

Официальная схема движения общественного транспорта на время 2 этапа ремонта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Официальная схема движения общественного транспорта на время 2 этапа ремонта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

- Обращаем внимание горожан на то, что автобусы будут курсировать в прямом и обратном направлении через центр, по проспекту Кирова, с обязательным разворотом на площади Советской, - отметили в пресс -службе администрации.

Напомним, улица Александра Невского будет закрыта на ремонт как минимум до середины октября.В связи с этим возросла транспортная нагрузка на все прилегающие улицы. Следует учитывать это при построении маршрутов через центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи построят первый вертолетоносец в России
Бархатный сезон в Крыму 2019: В горах выпал первый снег
Австралийские потомки Айвазовского прилетели в Крым купаться
В Симферополе ремонт ливневки остановил движение на Ракетной
В Крыму погиб подросток в окрестностях Демерджи
В Крыму с 1 октября подорожают почтовые услуги
В Алуште пройдет День милосердия «Белый цветок»
В Симферополе ввели новые ограничения движения для автомобилей
В Севастополе лже-медсестра украла у пенсионерок 237 тысяч рублей
Крымский Минздрав разъяснил правила для вызова скорой
В Симферополе избран глава городского совета
В Крыму откроют десятки новых кинотеатров
В Симферополе проходит акция «Семейное дерево»
В озере неподалеку от Алушты утонул мужчина
Почти половина крымчан провела летний отпуск на полуострове
В Симферополе прошла выставка кошек
Голландский музей отказался отвечать, где хранит скифское золото
«Учите ПДД!»: Реверсивное движение в Симферополе доставляет проблемы водителям
Стало известно, когда в Крыму потеплеет
Появилось видео задержания вымогателей в Крыму
Крымские пограничники нашли у граждан Украины 2 револьвера и патроны
В Крыму на берег выбросилась дельфин-мама
Погода в Крыму на 23 сентября: без осадков и тепло до +24