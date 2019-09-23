Австралийские потомки Айвазовского прилетели в Крым купаться

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-23T17:16:17+03:00

В аэропорту потомков художника ждала экскурсия и подарки

В Крыму они примут участие в традиционном бале

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Четверо потомков известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающие в Австралии, прибыли в аэропорт Симферополя.

В Крыму они примут участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее. Также в планах австралийцев купание в Черном море и визиты к друзьям.

Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки, приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Аманда уже была на полуострове, остальные увидят его впервые.

Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу профессиональный арфист, выступает в Сиднейском симфоническом оркестре.

Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского, сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU