Австралийские потомки Айвазовского прилетели в Крым купаться
Четверо потомков известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, проживающие в Австралии, прибыли в аэропорт Симферополя.
В Крыму они примут участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее. Также в планах австралийцев купание в Черном море и визиты к друзьям.
Прапраправнучки Айвазовского Аманда Роджерс и Люси Энн Бастекки, приехали в Крым со своими дочерями Джорджией и Фредерикой. Аманда уже была на полуострове, остальные увидят его впервые.
Одна из прибывших в Крым - Джорджия Лоу профессиональный арфист, выступает в Сиднейском симфоническом оркестре.
Планируется, что 29 сентября она даст сольный концерт в Феодосийской картинной галерее имени Айвазовского, сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU