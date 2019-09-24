2019-09-24T06:45:23+03:00
Общество

Погода в Крыму 24 сентября: Тепло, еще можно купаться

Осадков не ожидается, ветрено
Анастасия ЖУКОВА
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Вода еще вполне "купательной" температурыВода еще вполне "купательной" температурыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во вторник, 24 сентября, в Крыму сохранится теплая погода. Бархатный сезон продолжается!

- Будет солнечно, тепло и сухо. Умеренный восточный ветер в центральных и восточных районах днем усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье +12…+17; днем воздух прогреется до +20…+25, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

На полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Вода в Черном море еще пока теплая. В Феодосии +21, в Алуште и Ялте +20. Чуть прохладнее в Евпатории и Черноморском, уже +19. Азовское море остывает быстрее, сейчас водичка там всего +16.

Штормовое предупреждение сохраняется, как и чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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