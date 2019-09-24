Погода в Крыму 24 сентября: Тепло, еще можно купаться
Во вторник, 24 сентября, в Крыму сохранится теплая погода. Бархатный сезон продолжается!
- Будет солнечно, тепло и сухо. Умеренный восточный ветер в центральных и восточных районах днем усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, на побережье +12…+17; днем воздух прогреется до +20…+25, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
На полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.
Вода в Черном море еще пока теплая. В Феодосии +21, в Алуште и Ялте +20. Чуть прохладнее в Евпатории и Черноморском, уже +19. Азовское море остывает быстрее, сейчас водичка там всего +16.
Штормовое предупреждение сохраняется, как и чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU