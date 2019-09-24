Когда включат отопление в Севастополе в 2019 году: Власти объявили дату
В Севастополе планируют включить отопление 15 октября 2019 года. При этом в случае резких похолоданий коммунальщики готовы пустить тепло в дома жителей города-героя в любой день октября.
Как сообщил глава городского хозяйства Михаил Тарасов, в Севастополе перед новым отопительным сезоном уже отремонтировали 134 котельных, еще три планируют привести в порядок до 25 сентября.
- В целом город готов к отопительному периоду на 83%, - приводит ForPost слова Тарасова. - Начали заполнять центральную систему теплоснабжения. В случае аварий будем оперативно выезжать на место, чтобы минимизировать последствия
Ремонты отопительной системы прошли более чем в 700 домах.
ИСТОЧНИК KP.RU