Когда включат отопление в Севастополе в 2019 году: Власти объявили дату

СЕГОДНЯ 08:48 2019-09-24T08:48:20+03:00

Город готов к отопительному сезону на 83%

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В Севастополе планируют включить отопление 15 октября 2019 года. При этом в случае резких похолоданий коммунальщики готовы пустить тепло в дома жителей города-героя в любой день октября.

Как сообщил глава городского хозяйства Михаил Тарасов, в Севастополе перед новым отопительным сезоном уже отремонтировали 134 котельных, еще три планируют привести в порядок до 25 сентября.

- В целом город готов к отопительному периоду на 83%, - приводит ForPost слова Тарасова. - Начали заполнять центральную систему теплоснабжения. В случае аварий будем оперативно выезжать на место, чтобы минимизировать последствия

Ремонты отопительной системы прошли более чем в 700 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU