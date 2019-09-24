Гражданина Украины осудили в Крыму почти на 12 лет за контрабанду наркотиков
Гражданин Украины отправился в тюрьму за контрабанду наркотиков в Севастополь.
Наркодилера из незалежной поймали в августе 2018 года сотрудники таможни и ФСБ. Его задержали на выезде с пункта пропуска «Джанкой». В его личном автомобиле нашли марихуану (каннабис). Он регулярно поставлял их в Севастополь и там распространял.
- Общая масса изъятого наркотического вещества составила 500 граммов, - сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.
Таможенники города-героя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере), а полиция по этим материалам - по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и перевозка наркотических средств).
Вердикта Фемиды украинец ожидал под арестом. Верховный суд Республики Крым признал его виновным и отправил в исправительную колонию строгого режима на 11 лет и 7 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU