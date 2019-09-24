Гражданина Украины осудили в Крыму почти на 12 лет за контрабанду наркотиков

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-24T09:25:53+03:00

Он возил их из незалежной в Севастополь

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Гражданин Украины отправился в тюрьму за контрабанду наркотиков в Севастополь.

Наркодилера из незалежной поймали в августе 2018 года сотрудники таможни и ФСБ. Его задержали на выезде с пункта пропуска «Джанкой». В его личном автомобиле нашли марихуану (каннабис). Он регулярно поставлял их в Севастополь и там распространял.

- Общая масса изъятого наркотического вещества составила 500 граммов, - сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни.

Таможенники города-героя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере), а полиция по этим материалам - по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и перевозка наркотических средств).

Вердикта Фемиды украинец ожидал под арестом. Верховный суд Республики Крым признал его виновным и отправил в исправительную колонию строгого режима на 11 лет и 7 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU