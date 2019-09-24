2019-09-24T09:38:12+03:00
Происшествия

Крымские полицейские ищут 22-летнего преступника

Он скрылся от следствия
Александра КОРШУНОВА
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Если вам извесно, где находится подозреваемый, обратитесь в полицию. Фото: пресс-слуэа МВД по РКЕсли вам извесно, где находится подозреваемый, обратитесь в полицию. Фото: пресс-слуэа МВД по РК
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В Крыму полицейские ищут парня, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, он скрылся от следствия.

ВАЖНО

МВД России по городу Феодосии разыскивает:

Дьячука Александра Геннадьевича, 22.08.1997 года рождения.

Если вам что-то известно о его местонахождении, то нужно сообщить по единому телефону полиции «102», либо в отделение уголовного розыска ОМВД России по г. Феодосии: (36562) 9-12-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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